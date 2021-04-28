Челябинцы выберут, какая картина Никаса Сафронова останется на Южном Урале

Меценат приобретет выбранную работу в дар музею

В Челябинске работает выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины». Южноуральцам предложили самим выбрать картину знаменитого российского художника, которая останется в фонде Челябинского музея изобразительных искусств. Голосование продлится до 9 мая. Первая леди Челябинской области Ирина Текслер уже сделала свой выбор.

«Мы хотим, чтобы что-то из знаменитой коллекции Никаса Сафронова осталось у нас, в фондах челябинского музея. Важно, чтобы посетители смогли тоже принять участие в этом значимом для нас выборе», — поделилась Ирина Текслер.

Никас Сафронов лично представил список картин из своих фаворитов: «Любовь без границ» 2019 года, «Благодатный огонь» 2012 года и «Размытые воспоминания о Дали... Или сложная азбука» 2015 года.

Любой желающий может принять участие в голосовании. Для этого нужно прийти на выставку «О чем молчат картины» до 9 мая, вписать номер понравившейся картины на специальном жетоне, который выдадут на кассе. После подведения итогов на торжественном мероприятии работу-фаворит передадут музею.