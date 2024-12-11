Алексей Текслер поручил решить вопрос с остановкой в ЖК «Вишневая горка»

На этом месте нет пешеходного перехода и нормального освещения

На прямую линию главы региона Алексея Текслера обратилась челябинка с жалобой на отсутствие пешеходного перехода и остановочного комплекса в ЖК «Вишневая горка». Губернатор поручил доложить варианты решения этой проблемы уже сегодня вечером.

По словам горожанки, дети после школы ходят с остановки пешком, потому что не могут дождаться транспорта. Ходить ребятам приходится по тропинке, которая летом превращается в грязь. На месте нет пешеходного перехода, остановочного комплекса и тротуара. А освещается дорога только с одной стороны.





Губернатор поручил министру дорожного хозяйства и транспорта, ГИБДД и главе района обратить на это внимание, а также к сегодняшнему вечеру предложить пути решения проблемы.

«Никуда не годится. Остановочного комплекса нет, пешеходного перехода нет. Коллеги, если есть остановка, если весь поток пассажиров идет, это должно быть организовано», — сказал глава региона.