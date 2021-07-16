Проблема стоков в Ужовском бору вылилась в уголовное дело в отношении администрации Рощино

По словам местных жителей, слив канализации попадает в Зюзелгу

В Челябинской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации Рощинского сельского поселения. С 2015 года местные жители требуют решить проблему со стоком нечистот в Ужовском бору, рассказала ИА «Первое областное» активистка Татьяна Дегтярева.

Женщине удалось добиться личного приема с руководством регионального СУ СКР. Жительница Рощино утверждает, что сброс сточных вод на территорию особо охраняемой природной территории Ужовский бор и в реку Зюзелгу до сих пор не прекращен.

«Стал еще больше, так как количество домов растет. К ним на первую поляну проведен водопровод. А сброс нечистот идет в канализацию, которая оканчивается в бору», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Татьяна Дегтярева.

На прошлой неделе на обращение женщины следственный комитет прислал письменный ответ. В документе говорится, что первый заместитель руководителя следственного управления региона Степан Шульга принял решение о необходимости проверки доводов заявительницы в рамках расследования уголовного дела.

«В Сосновском межрайонном следственном отделе 9 июля 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ („Халатность“), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Рощинского сельского поселения и иными неустановленными должностными лицами», — говорится в тексте ответа.

Напомним, в 2018 году министерство экологии Челябинской области обращалось в суд, по решению которого администрацию Рощинского сельского поселения и администрацию Сосновского района обязали прекратить сброс сточных вод на территорию Ужовского бора и в реку Зюзелгу. В феврале 2019 года в пресс-службе регионального Минэкологии сообщили, что иск удовлетворен.

«Администрация Рощинского сельского поселения и администрация Сосновского муниципального района Челябинской области обязана в течение шести месяцев принять меры по прекращению сброса сточных вод на особо охраняемую природную территорию Челябинской области — Ужовский бор. Администрация Рощинского сельского поселения должна будет организовать водоотведение таким образом, чтобы сточные воды не проникали на территорию памятника природы», — говорилось в сообщении.

Но жительница Рощино утверждает, что решение суда местные чиновники не выполняют и наносят своим бездействием вред природе. Также женщина добавила, что обращалась в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о неисполнении решения суда в отношении глав села Рощино и Сосновского района, но было получено постановление об отказе.