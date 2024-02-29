Депутаты ЗСО одобрили поправки в бюджет Челябинской области на 2024 год

Основные параметры документа не изменились

На 47-м заседании Законодательного собрания Челябинской области сегодня, 29 февраля, депутаты единогласно одобрили поправки в закон о бюджете региона на 2024 год. Министр финансов региона Андрей Пшеницын, выступивший с докладом, отметил, что корректировка не изменит основные параметры документа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поправки связаны с частичным досрочным погашением в текущем году специальных казначейских кредитов, предоставленных из федерального бюджета в 2023 году на обновление пассажирского транспорта в муниципалитетах Челябинской области. Закроют часть долга за счет экономии по результатам госзакупок в сумме 23,7 миллиона рублей.

Кроме того, внесение изменений в закон связано с необходимостью перераспределения на 2025 год субсидий министерства экологии Челябинской области местным бюджетам в сумме 43,9 миллиона рублей для своевременной разработки проектной документации на рекультивацию свалок.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам и председательствующий на заседании Юрий Карликанов предложил поддержать поправки в первом и третьем чтениях, минуя второе. Депутаты проголосовали за корректировку бюджета.



Поправки ранее согласовал комитет по бюджету и налогам, прошел экспертизы. Депутаты также подвели итоги реализации в 2023 году инициативных проектов. Было реализовано 525 идей на сумму 1,3 миллиарда рублей.

«В Челябинской области все проекты были успешно реализованы. Мы всякий раз слышим положительные отклики от южноуральцев об улучшении социально-культурных объектов, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парков, скверов и иных территорий общего пользования, которые совершенствуются в рамках инициативных проектов»,— отмечал Юрий Карликанов.

На 2024 год объем финансирования инициативных проектов, предложенных жителями Челябинской области, увеличен до 2,2 миллиарда рублей.