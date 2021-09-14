В Челябинской области минимальный набор продуктов подешевел почти на 7%

Цена продовольственной корзины в регионе меньше, чем по России и УрФО

В августе текущего года стоимость минимального набора продуктов в Челябинской области составила 4762 рубля. По сравнению с июлем продовольственная корзина подешевела на 6,5%. Цена товаров первой необходимости в регионе ниже, чем по России (4870 рублей) и Уральскому федеральному округу (5064 рубля), сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Напомним, к жизненно необходимым продуктам относятся хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло. Большинство продуктов из минимальной корзины в регионе стоит дешевле, чем по стране и округу.

Сахар обходится южноуральцам в среднем в 49,4 рубля. По России стоимость составляет 51,6 рубля, по Уралу — 52,2 рубля. Подсолнечное масло в Челябинской области можно купить за 124,8 рубля, по стране и округу цена выше — 132,6 рубля и 130,2 рубля соответственно. Говядина на Южном Урале стоит 390,8 рубля, по России — 394 рубля, по УрФО — 405,3 рубля.

Мясо птицы жители Челябинской области в сентябре покупали в среднем за 167,7 рубля, по стране и Уральскому федеральному округу этот продукт обходился дороже — в 168,4 рубля и 174,8 рубля соответственно. Хлеб и хлебобулочные изделия на Южном Урале стоят 56,7 рубля, по России — 58,4 рубля, по Уралу — 59,6 рубля. Цена свежей капусты составляет 34,9 рубля, что также дешевле, чем по стране и УрФО, — 41,7 рубля и 37,2 рубля соответственно. Репчатый лук южноуральцы могли купить за 31,9 рубля (по России — 33,4 рубля, по УрФО — 35,7 рубля). Картофель в регионе стоит 33,6 рубля (по России — 37,6 рубля, по УрФО — 35,8 рубля), морковь — 42,8 рубля (49,5 рубля и 50,7 рубля соответственно).