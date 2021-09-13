В одном из сел Челябинской области открылся современный центр образования

Площадка «Точка роста» появилась благодаря федеральному проекту «Современная школа»

В селе Калачево Копейского городского округа, на базе средней школы № 5, открылся центр образования «Точка Роста». Школа получила три миллиона рублей на оборудование учебной площадки: половина был потрачена на капитальный ремонт школьных помещений, остальное — на дорогостоящее оборудование. Кабинеты физики, химии и биологии получили ноутбуки и другую современную технику.



В центре планируются занятия по физике, биологии, химии и информатике с использованием нового технологического оснащения. Кроме этого, благодаря центру дополнительного образования, ученики смогут познакомиться с 3D-моделированием и азами робототехники.

«Центр образования даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. Я уверена, что в будущем многие из вас поступят в высшие учебные заведения и будут развивать наш город Копейск», — рассказывает заместитель главы Копейского городского округа по социальному развитию Светлана Логанова.

В рамках проекта «Современная школа» по всей России до 2024 года появится еще 25 тысяч таких современных учреждений.

Церемония открытия центра прошла 13 сентября, сейчас он уже работает.