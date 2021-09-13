В селе Петровское под Челябинском отремонтировали больницу

И открыли физиокабинет для реабилитации перенесших ковид

В Увельском районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали участковую больницу села Петровского, сообщает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба правительства Челябинской области.

«Капитального ремонта в здании не было давно. Несколько лет назад здесь заменили конструкцию кровли на скатную. В 2021 году полностью обновлены окна, двери, инженерно-технические коммуникации, напольные покрытия. В каждом кабинете, палате, коридорах выполнили внутреннюю отделку. Также установлены дополнительные радиаторы, отремонтирована система электроснабжения. Пятьдесят окон заменены на пластиковые стеклопакеты, установлено 30 новых дверей, преобразилась входная группа в здание», — рассказывают в пресс-службе.





Физиокабинет больницы получил новое оборудование от Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Челябинской области, который создан по инициативе супруги губернатора Ирины Текслер.

«Фонд-2020 подарил районной больнице 104 физиотерапевтических аппарата. Это оборудование особенно необходимо для реабилитации больных, которые перенесли коронавирусную инфекцию и испытывают проблемы с органами дыхания, нервной, сердечно-сосудистой системой, органами желудочно-кишечного тракта», — рассказала главная медсестра районной больницы Анна Шайда.





Среди подарков — аппарат для магнитотерапии «Алмаг», аппарат для теплолечения пазух носа «Фея», аппарат лазеролечения «Лазмик», облучатель ультрафиолетовый кварцевый «Солнышко», аппараты для ингаляций «Солнышко», «Инко».

К участковой больнице в Петровском прикреплено более 1,5 тысяч человек. Здесь есть дневной стационар и пять коек сестринского ухода.