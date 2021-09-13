Мэрия Копейска пытается отсудить городское хозяйства водоснабжения и канализации стоимостью полмиллиарда рублей

По мнению властей, идут разбирательства по самым дорогим в стране сетям

В Копейске продолжаются судебная тяжба между мэрией и бывшей водоснабжающей организацией. Администрации округа предъявлены требования почти на 1 млдр рублей за пользование имуществом, которое изначально городу и принадлежало. А при обратной передаче всего хозяйства водоснабжения и канализации оно стало самым дорогим в современной судебной практики страны. Как попытки обогатиться на воде для копейчан стали серьезной финансовой угрозой городу, разбирались журналисты ИА «Первое областное».

Споры за имущество водоканала идут в Копейске не первый год. Второй десяток лет в системе водоснабжения и водоотведения округа платежи от населения заинтересованные лица пытаются монетизировать в чистую выручку.

Борьба за деньги, которые могут стекаться в руки, как вода из крана, идет не только в юридической плоскости. Местные коммунальщики считают, что очень часто причиной порывов и заторов в системе водоотведения становятся методы этой самой борьбы. Куски асфальта, пни и другие несвойственные для канализационных коллекторов предметы находят слесари в системе. Такие рукотворные аварии становятся основанием для заявлений в полицию.

Напомним, в 2006 году хозяйство водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа было изъято из обслуживания действующего МУПа в собственность округа. А затем оно было передано за небольшую даже по тем временам плату вновь созданному предприятию ЗАО «Горводоканал». Копейск стал единственным городом в области, где стратегически важной деятельностью занимались не МУПы, а частная фирма и учрежденные ею конторы.

При этом собственником и руководителем вновь созданного ЗАО был бывший директор МУПа. Шесть лет платежи от населения были источником дохода для частной фирмы. В 2012 году был создан новый МУП «Горводоканал-Копейск», но городские сети водопровода и канализации были переданы ему только по документам. Имуществом до 2015 года МУП в полной мере пользоваться не мог, так как ему это имущество никто не передавал, пока судом не признали недействительными договоры аренды, заключенные ранее с частным «Горвоканалом».

Но уже через год муниципальное предприятие «Горводоканал-Копейск» было признано банкротом, а его кредиторами стали предприятия вновь созданного ЗАО УК «Горводоканал», которое фактически все это время управляло сетями. Все городские сети водоснабжения и водоотведения вновь переданы в частные руки — новому ООО «Водосбыт Центральный». Только с января 2021 года деятельность по снабжению людей водой и ее отведением перешла в МУП. Новым предприятием, подконтрольным администрацией стало МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения».

Однако мэрия продолжает судиться с кредиторами бывшего МУПа. По требованиям кредиторов администрация Копейского округа должна частным лицам около 1 миллиарда рублей. Эта сумма «набежала» с 2012 по 2015 годы, когда услуги водоснабжения и водоотведения осуществлялись по сетям и хозяйственным объектам, еще не переданным МУПу. А за само имущество, которое изначально принадлежало округу и было передано в аренду частникам, теперь эти частники предъявляют требования на 415 миллионов рублей. Мэрии удалось отсудить имущество водоснабжения и водоотведения. Сначала своему арендатору за возврат этого имущества она должна была заплатить 619 миллионов рублей. Это гигантские для городского округа цифры. Учитывая, что собственные доходы округа составляют около 70 миллионов рублей ежегодно, то Копейску почти 9 лет придется платить за то, что итак ему принадлежало. Постепенно стоимость имущества удалось уменьшить до 415 миллионов рублей. Но и эти суммы для судебной практики беспрецеденты — в России подобные случаи рассматриваются на уровне десятков миллионов рублей, но не сотен.

Сейчас мэрия пытается доказать, что экспертиза переданного имущества, которое использовалось частным предприятием не один год, проводилась без учета износа. Пока администрация округа готовится к очередному заседанию, которых предстоит провести еще множество. Помимо дел по оценке имущества и его передачи идут разбирательства о долгам банкротного предприятия.