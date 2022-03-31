В Челябинской области медицинские маски подешевели почти на 30%

Цены снизились также на ряд других товаров и услуг

В России на фоне санкций выросли цены на ряд товаров и услуг. При этом инфляции подверглись не все позиции. Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области изучили, на какую продукцию в регионе снижается стоимость.

«Результаты нашего исследования показали, что в Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые демонстрируют снижение на 1 марта 2022 года», — отмечают в пресс-службе КСП Челябинской области.

На 1 марта в категории непродовольственных товаров цены упали на 40 позиций. Сильнее всего подешевели медицинские маски (–27,1%). В среднем одну маску можно купить за 7,2 рубля. Также отмечено снижение цен на лекарства. Антибиотик «Цефтриаксон» стал дешевле на 24,7% (51 рубль за 1 г). Противовирусный препарат «Осельтамивир» стал стоить 747,5 рубля за 75 мг (–20,9%).

Среди продовольствия снижение стоимости продемонстрировали четыре позиции. Больше всего в цене упали яблоки — на 8,4% (102,7 рубля за 1 кг).

В категории услуг цены снизились на 10 позиций. Сильнее всего стоимость сократилась на билет для проезда в городском транспорте в течение месяца. Цена упала на 34,8% — до 1240 рублей за проездной.