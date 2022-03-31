Автомобилистов предупредили о непогоде на трассе в Челябинской области

31 марта в горных районах ожидается мокрый снег

Днем 31 марта в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами сильная гололедица. Автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, который соответствует погодным условиям.

«Не совершайте обгон и опережение впереди идущего транспорта, избегайте резких маневров. При вынужденной остановке обязательно выставляйте аварийный знак и включайте сигнал. А также важно не создавать препятствия спецтехнике при уборке проезжей части и обработке противогололедными материалами», — обратились к водителям в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В Миндортрансе региона добавили, что неблагоприятные метеоусловия этим утром отмечаются в Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах. Вечером мокрый снег и дождь ожидаются в центральных и северных районах области. На региональных дорогах сегодня работает 132 машины спецтехники.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 351 266 65 63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

По сообщениям синоптиков, в Челябинске сегодня также обещают снег с дождем. Подробнее о погоде — в нашем материале.