Игорь Мурог: «Главное — сохранить людей на фронте и в тылу!»

Последний начальник Челябинского военного автомобильного института — о тактике российских войск на Украине

Полковник Игорь Мурог, в прошлом начальник Челябинского военного автоинститута, а затем «силовой» вице-губернатор Челябинской области, в последние годы — депутат Рязанской областной думы, директор Рязанского института Московского политехнического университета. Но о том времени, когда он носил погоны, Мурог не забыл. Кадровый офицер оценивает тактику российских войск на Украине как единственно верную.



— Сейчас можно услышать высказывания возмущенных скептиков: мол, ВС РФ на Украине топчутся на месте вместо того, чтобы решительными атаками взять Мариуполь, Харьков, Киев и подавить сопротивление националистов в зародыше. Это абсолютно неверный подход к делу. Смотрите, что происходит, судя по сводкам Минобороны: авиация и артиллерия точечно, не торопясь, выбивают украинские склады горючего и РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения, к службе РАВ на постсоветском пространстве относится все вооружение любой воинской части. — Прим. ред.). Ребята уничтожают базы и командные центры, систему ПВО. То есть планомерно лишают противника материальных запасов и управления. Это единственный путь к минимизации потерь.

Да, любые боевые действия подразумевают потери личного состава. Даже на учениях бывают травмы и гибель военнослужащих, хотя там, конечно, из-за нарушения техники безопасности. А на Украине перед нами сильный, опасный враг. Бездумно кидаться в атаку на него — преступление.

Последние семь лет я живу в Рязани, в столице ВДВ России. И вот уже второй месяц, как офицер и депутат областной думы, провожаю в последний путь наших ребят, наших братьев — десантников, автомобилистов. Много частей из Рязанской области сейчас находятся на Украине. И знаете, очень страшно и больно смотреть, как плачут, получив известие о гибели родного человека, мама, молодая жена, девочка двух-трех лет. Увы, мы несем потери. И должны сделать все, чтобы этих потерь, этих траурных церемоний было как можно меньше.

Именно таким образом, неторопливо и методично разрушая военную инфраструктуру противника, мы успешно завершим второй этап спецоперации, доведем ее до логического конца.

Есть и еще один аспект, чрезвычайно важный для солдата, воюющего на чужой земле. Военный должен быть уверен в крепком тыле, в том, что, случись страшное — его семью не бросят. Поэтому, например, все депутаты Рязанской области, невзирая на политические пристрастия, поддержали федеральный законопроект о присвоении участникам спецоперации статуса ветеранов боевых действий. Это не просто почет и уважение, это реальная помощь семьям.

И, конечно, весточки с родины. Мы с моими студентами ежедневно встречаемся с военнослужащими, с теми, кто готовится уехать в зону спецоперации на замену и усиление. Передаем с ними предметы первой необходимости, письма, открытки ребятам, которые сейчас сражаются. И я вижу, что эти тяжелые, страшные события все сильнее сплачивают людей, гражданских и военных, все ярче проявляется патриотизм, заложенный в нас нашими великими предками.

Беречь людей. Заботиться о людях, и на фронте, и в тылу. И тогда мы достойно завершим боевые действия, а наши оппоненты увидят, что собой сегодня представляют Россия и Российская армия.