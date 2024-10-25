В Челябинской области изъяли из оборота 93 фальшивые купюры

Количество поддельных денег в регионе увеличилось

За девять месяцев в Челябинской области обнаружены 93 поддельные банкноты Банка России. Количество фальшивок незначительно увеличилось: выявлено на 10 штук больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

Большая часть поддельных купюр (59 штук) приходится на банкноты номиналом 5000 рублей. Их доля в общем количестве фальшивок составила 63%.

Также изъято 26 поддельных купюр номиналом 1000 рублей — на девять штук больше, чем год назад. Количество фальшивых банкнот номиналом 2000 сократилось: в этом году были обнаружены три подделки вместо шести годом ранее. Кроме того, выявлены одна фальшивая пятисотрублевая купюра и по две поддельных банкноты номиналом 100 и 50 рублей.

«Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Особую бдительность стоит проявлять при наличных расчетах в тех местах, где нет специального оборудования для проверки купюр. Если появились сомнения в подлинности банкноты, не пытайтесь расплатиться ей, отнесите в любой коммерческий банк для проверки, она проводится бесплатно», — комментирует заместитель управляющего челябинским отделением Банка России Наталья Кузьмина.

Ознакомиться с защитными признаками банкнот можно в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Кроме того, регулятор разработал игру «Космический детектив: загадка семи банкнот», которая помогает детям распознавать фальшивки.