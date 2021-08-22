В России отменили обязательный техосмотр при покупке ОСАГО

В июле 2021 года соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

С сегодняшнего дня, 22 августа, российские водители смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты техосмотра. В силу вступают соответствующие поправки в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 2 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

«Начиная с 22 августа автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО без проверки со стороны страховщика диагностической карты на ТС. Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО — зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной „автогражданки“»,— уточняют в союзе.

Однако прохождение техосмотра по-прежнему является обязательным, тем более что с 1 марта 2022 года в силу вступает новая редакция Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которой за отсутствие техосмотра водителей будут штрафовать на две тысячи рублей.

Кроме того, в случае, если ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля виновника аварии, то без диагностической карты страховая компания может применить регресс.