Челябинец разрабатывает систему управления для выращивания овощей и фруктов в квартире

Новое направление сельского хозяйства — сити-фермерство

Аспирант ЮУрГУ занимается разработкой «интеллектуальной системы управления и мониторинга сити-фермой». Благодаря такой системе упростится выращивание овощей и фруктов на городских фермах, а также сократятся затраты на их содержание. Проект получил грант конкурса «УМНИК» на сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Новое направление сельского хозяйства — сити-фермерство. Городские фермы размещают на крышах или в подвальных помещениях, они бывают вертикальными и горизонтальными. Однако в таких условиях слишком высоки расходы на электроэнергию, воду и другие ресурсы. Проблему можно решить, разработав систему управления и мониторинга, считает аспирант Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Андрей Блинов.

«Система управления и мониторинга включает в себя аппаратные средства — датчики окружающей среды и программные средства — мобильное приложение, веб-приложение, облако, программное обеспечение микроконтроллера. Система будет контролировать, например, время и интенсивность освещения каждым спектром, синим, красным и дневным белым, отдельно. При разных стадиях роста растения требуются различные типы освещения. Не имеет смысла всегда задействовать все спектры на 100%, иногда это и вовсе вредно, в некоторых случаях энергия может уйти на рост ботвы вместо плода», — рассказал Андрей Блинов.

Сейчас он работает над физической моделью сити-фермы. Это набор горизонтально расположенных труб, заполненных субстратом, с отверстиями для посадки кустов. Суть заключается в сборе и анализе данных для построения будущей функционирующей системы, использующей IT-технологии.

Данные будут передаваться с датчиков окружающей среды на микроконтроллер, а затем в облако, откуда пойдут в приложение. Пользователь будет в курсе влажности и температуры воздуха и почвы, уровня PH, содержания CO2. Владелец сити-фермы сможет подавать команды системе управления и мониторинга, но большинство решений (например, о длительности полива и времени освещения) будет приниматься на сервере без участия пользователя.

Все это позволит устроить ферму прямо у себя в городской квартире.