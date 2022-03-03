На Южном Урале прогнозируют солнечную погоду без осадков

Ветер в регионе и областном центре будет слабым

Сегодня, 3 марта, в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны туманы.



Этим утром столбики термометров покажут до −15°C, в низинах будет холоднее — до −21°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C, в низинах ожидается до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −13°C, днем потеплеет +2, +4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.