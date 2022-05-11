В Челябинской области финансирование по поддержке бизнеса увеличили в три раза

Развитие предпринимательства Алексей Текслер обсудил с омбудсменом Александром Гончаровым

В Челябинской области финансовая поддержка бизнеса в условиях санкций выросла в три раза. Об этом губернатор региона Алексей Текслер сообщил на встрече с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым.

«Наша общая задача — помочь адаптироваться бизнесу к текущим реалиям, проявлять гибкость, использовать все потенциальные возможности для развития. На первый план выходят вопросы импортозамещения. Бизнес активно включился в эту работу. Нам важно действовать вместе, синхронно. Мы увеличили объем финансирования по мерам поддержки в три раза. И это только региональная составляющая. Важно предлагать те меры, которые приносят результат», — отметил глава Челябинской области.

По словам бизнес-омбудсмена, в 2021 году от предпринимателей поступило 603 обращения. В 70% случаев заявителям помогли восстановить права.

«Сумма средств, полученных предпринимателями (или не взысканных с них) в результате восстановления нарушенных прав при содействии уполномоченного, составила более 2 миллиардов рублей», — уточнил Александр Гончаров.

Чаще всего предприниматели в прошлом году жаловались на рост цен производителей и тарифов, ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, налоговая и неналоговая нагрузка, недостаток квалифицированных кадров, а также снижение спроса.