В Челябинске задержали подростка при попытке сбыта наркотиков

При себе у 17-летнего парня была крупная партия запрещенного вещества

В Челябинске задержали 17-летнего подростка с крупной партией наркотика. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

По данным следствия, подозреваемый приобрел наркотик у неизвестных с целью дальнейшего сбыта. Сотрудники полиции задержали подростка около одного из домов 30 апреля в тот момент, когда он размещал запрещенное вещество в тайниках. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли 25 свертков с наркотиком.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“). В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание по данным статьям — лишение свободы на срок до 20 лет.