Как трудармейцы покупали молоко и отправляли носки на фронт

История немцев, этапированных в Челябинск с войной

Фото фотографа НКВД Владимира Ионова, 1943 год

Федор Визе за работой

Роспись столовой

Как строили вторую доменную печь. Работа художника Федора Визе

Они приехали на Урал как вынужденные переселенцы, в составе Трудовой армии. Наравне с венграми, латышами, чехами, финнами и даже узбеками — советскими гражданами, которые родились в семьях с иностранным корнями.Немцы были на особом счету, даром что многие из них Германию в глаза никогда не видели, а немецкий учили в советской школе. Но фамилии их не вызывали сомнений у сотрудников НКВД. С началом войны тысячи поволжских, крымских немцев были переселены вглубь страны — Сибирь, Казахстан и Урал. Отряды из переселенцев назвали трудармейскими, а самих людей отправили на главные стройки в тылу.В Челябинске было организовано несколько лагерей. В первую очередь — Бакаллаг в 1941 году: заключенные начали ударными темпами строить Бакальский (позднее — Челябинский) металлургический завод. Формально завод должны были возвести еще в 1930-е и запустить линии с помощью немецкого оборудования. По понятным причинам стройку заморозили.Партийное благословение на масштабное строительство выдали за десять дней до войны, 12 июня 1941 года. А в феврале 1942 года в холодный, зимний Челябинск начали прибывать эшелоны с трудармейцами.Людей привезли на окраину поселка Першино, где инженеры-геодезисты присмотрели большую территорию под завод. Сначала трудармейцы жили в брезентовых палатках. В начале весны появились первые бараки-землянки с трехэтажными кроватями.К концу войны на строительной площадке вырос завод полного цикла — 18 цехов. И это стало большой победой вольных рабочих, заключенных и трудармейцев.Сохранилось немало исторических свидетельств трудармейского подвига: списки, скупые цифры партийных отчетов о нереальных темпах строительства, документы, описывающие нелегкий быт и суровые условия жизни.Мы публикуем несколько документов-свидетельств тех времен: события, люди, явления.У трудармейцев не было паспортов. Зато сохранялись партийные и комсомольские билеты. И по вечерам в лагере проводили партийные собрания, на которых хвалили передовиков, награждали дополнительными пайками «стахановцев», придумывали, как перевыполнить план. Люди выступали с трибун, радовались общему делу и готовы были сделать все ради победы. Даже когда жили за колючей проволокой.Большинство призванных в трудовую армию должны были стать строителями. И только специалистам — инженерам, техникам и врачам — разрешалась работать по основному профилю.Но были и исключения. Крымский немец Федор Петрович Визе в юности окончил художественное училище, и его назначили художником-оформителем при монтажной конторе «Сантехстрой» (ныне — «Востокметаллургмонтаж»). Мастер делал пейзажные зарисовки, украшал стены.Например, в нынешнем помещении столовой «Востокметаллургмонтажа» до сих пор можно увидеть картину художника. И еще делал весьма фривольные наброски, за которые даже обычного художника в советские годы по голове бы не погладили.Федор Петрович создал уникальную работу — в 1944 году он зарисовал с натуры возведение второй доменной печи ЧМЗ (ЧМК). Даже снимков не сохранилось. А картина — есть. В Крым Федор Визе не вернулся. «Первый профессиональный художник городка металлургов» всю жизнь прожил в Металлургическом районе.Трудармейцы получали зарплату. С них высчитывались суммы в счет фронта, расходы на лагерное содержание. Остальные деньги учитывались в карточках. Отличившимся в труде строителям разрешали отправить оставшиеся деньги семье.Но основной валютой в бараках, как и во всех лагерях, был табак. Стакан махорки оценивался в 150 рублей. Драгоценный порошок меняли на чай, хлеб и портянки. Другие продукты тоже стоили прилично: пол-литра молока — 35 рублей, картофель — 70 рублей, а за литр хлопкового масла нужно было отдать 400 рублей! Но сначала до магазина нужно было добраться — свободного времени у трудармейцев было мало, откровенно говоря. Не было совсем.Жизнь трудармейцев была адской. Они долбили лопатами мерзлую землю и думали только о еде. И о том, чтобы кончилась проклятая война. В 1943 году рабочие и строители ЧМЗ собрали деньги и закупили подарки для бойцов и командиров Уральского танкового корпуса. Подарки! С трудармейского тыла! В посылках были пряники и колбаса, теплые носки и табак, шапки, перочинные ножи, лук и мыло. Собрали на это больше ста тысяч рублей трудовых денег.Гергард Заудер был бригадиром-строителем и получал приличные 600 рублей, из которых 200 — наличными. Кадровый офицер в прошлом, в отряде Трудармии он строил мосты, цеха, здание клуба и даже ясли. В 1945 году отряд Заудера построил Центральный клуб и здание кинотеатра «Металлург». В день открытия трудармейцы смотрели фильм «Непокоренные».Обо всем этом Гергард писал в письмах своей жене, Розе Эйхеле, которая была выслана в Казахстан. Рассказывал о буднях трудармейца, о рисовой каше и последней рубашке, которую нужно очень беречь. Письма Гергарда полны подробностей, в которые трудно поверить. Он писал как ходили в магазин, слушали вальсы Штрауса и варили себе суп. Гергард Заудер очень любил жену. Или это хорошо поработали цензуристы НКВД?Но вполне возможно, что часть правды в письмах строителя есть. Ведь к концу войны у трудармейцев был даже собственный оркестр.В 1946 году после постановления партии о воссоединении переселенных семей в Челябинск приехала и Роза. Учитель немецкого языка, она стала первым завучем первой школы рабочей молодежи в Металлургическом районе.Редакция благодарит музей ЧМК и лично Сергея Лебедева за помощь в подготовке материала. В статье также использованы данные и фотографии архивных книг Немецкого культурного центра.