В Аше автомобилист сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Медики оказали ребенку необходимую помощь

В Аше автомобилист наехал на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик получил травмы, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Ашинскому району.

Авария произошла в 07:40 6 мая около дома № 10 по улице Краснофлотцев. По предварительным данным, 75-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Нива Шевроле», наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре».

«В результате ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП в отделе МВД России по Ашинскому району проводится проверка»,— сообщили в ведомстве.

Авария с участием несовершеннолетнего произошла в Миассе. Автомобилист на «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика, который вышел из троллейбуса и стоял на обочине. Ребенку назначено амбулаторное лечение, обстоятельства ДТП выясняются.