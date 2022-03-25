Участок федеральной трассы Челябинск — Казахстан отремонтируют за 625 млн рублей

Работы проведут на четырех участках трассы

До 19 октября 2022 года компания из Троицка «Мостдорстрой» проведет ремонт 26 километров на федеральной трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Об этом сказано на сайте госзакупок. Подрядная организация стала единственным участником и победителем аукциона, который проводило управление автомобильных дорог «Южный Урал».

Техзаданием предусматривается ремонт участков с 32-го по 40-й км, с 40-го по 46-й км, с 46-го по 53-й км и с 75-го по 80-й км. Все они находятся между Коркино и Южноуральском. Восстановление дороги обойдется в 625 млн рублей. Подрядчик снизил стоимость работ на 3,5 млн рублей.

«В ходе работ ликвидируют дефекты асфальтобетонного покрытия предварительным выравнивающим фрезерованием, устроят выравнивающий и слой износа. Кроме того, укрепят обочины, восстановят дорожную одежду», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Всего в 2022 году обновят 50 километров трассы А-310. Работы по устройству слоев износа запланировали в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. К середине июня управление автодорог планирует восстановить покрытие на участке 53—75 км. Там применят специальную пропитку, которая защитит от воздействия погодно-климатических факторов, агрессивных сред и продлит межремонтные сроки на 2—3 года.

Ранее в этом году для повышения безопасности дорожного движения на трассе А-310 установили два модульных надземных пешеходных перехода. Они появились на 30-м и 40-м километрах в Коркинском и Еткульском районах. Переходы также помогли увеличить пропускную способность автодороги.

ООО «Мостдорстрой», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Троицке в 2005 году. Основное направление работы — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 700 тыс. рублей. Организация принимала участие почти в 90 аукционах. Заключено 59 контрактов на сумму 8,5 млрд рублей. Компания несколько раз получала право провести ремонт различных участков автодороги Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном, в прошлом году выиграла аукцион на содержание мостовых сооружений на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах в 2022—2024 годах.



Накануне стало известно, что Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

