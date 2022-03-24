Россия снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией с 30 марта

Ковидные ограничения между государствами сохранялись с 2020 года

Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией. Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«С 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», — говорится в сообщении.

Ковидные ограничения на пересечении границ между этими государствами сохранялись с 2020 года.

Ранее в Казахстан могли попасть только определенные категории граждан, например дипломаты, дальнобойщики или граждане, имеющие родственников в соседнем государстве. Кроме того, для пересечения границы необходим был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справка о вакцинации.

Также в марте 2022 года Россия сняла ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.