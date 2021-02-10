В Челябинской области документы на строительство стали выдавать быстрее

Сокращение сроков способствует улучшению делового климата региона

В 2020 году глава Челябинской области Алексей Текслер утвердил «дорожную карту» по улучшению делового климата, которая предусматривает 187 мероприятий со сроком исполнения до 2021 года. Большинство из тех, что были запланированы на 2020 год, выполнены на 100%. В их числе — сокращение сроков прохождения отдельных процедур, связанных с получением разрешения на строительство и территориальное планирование.

Во всех населенных пунктах Челябинской области срок выдачи градостроительных планов земельных участков сокращен с 20 до 14 рабочих дней. Быстрее можно получить разрешение на строительство (за пять рабочих дней вместо семи). С 45 календарных до 20 рабочих дней уменьшился срок выдачи заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства жилых объектов капитального строительства.

Вместе с тем организована системная работа по развитию электронных сервисов. Теперь предприниматели, не выходя из дома, могут пройти не менее 33 административных процедур в сфере строительства. Администрации муниципалитетов через многофункциональные центры могут выдавать градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство и на ввод объектов капстроительства в эксплуатацию.