В Челябинске снова отменили занятия в школах. Но не для всех.
«В среду, 10 февраля, отменяются занятия с первого по четвертый класс первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.

Завтра в городе будет немного теплее. В ночь на четверг температура воздуха опустится до -23...-25 градусов. Вероятность отмены занятий еще сохранятеся, но небольшая.

Прогноз погоды в Челябинской области на среду, 10 февраля, читайте по этой ссылке.