Кому в Челябинске не идти в школу 10 февраля

В учебных заведениях города снова отменили занятия



«В среду, 10 февраля, отменяются занятия с первого по четвертый класс первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.



Завтра в городе будет немного теплее. В ночь на четверг температура воздуха опустится до -23...-25 градусов. Вероятность отмены занятий еще сохранятеся, но небольшая.



Прогноз погоды в Челябинской области на среду, 10 февраля, читайте по







В Челябинске снова отменили занятия в школах. Но не для всех.Завтра в городе будет немного теплее. В ночь на четверг температура воздуха опустится до -23...-25 градусов. Вероятность отмены занятий еще сохранятеся, но небольшая.Прогноз погоды в Челябинской области на среду, 10 февраля, читайте по этой ссылке.