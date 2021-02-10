Василий Кошечкин признан лучшим голкипером недели в КХЛ

Вратарь «Металлурга» одержал две победы, одну из них — на «ноль»

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим вратарем по итогам 21-й недели КХЛ. Об этом в среду, 10 февраля, объявили в пресс-службе лиги. Награду хоккеист получил по итогам двух сыгранных на неделе матчей.



Обе встречи закончились для магнитогорцев победами. В одной из них — против «Ак Барса» — Василий Кошечкин отстоял на «ноль». В среднем за две встречи по воротам голкипера было нанесено 40 бросков. Отметим, для Василия Кошечкина эта награда стала 18-й за время выступлений в КХЛ.

«По воротам Кошечкина было нанесено 80 бросков, из которых он отразил 97,5%. Коэффициент надежности составил 1,00. Кошечкин признавался лучшим вратарем недели 12 раз в составе „Металлурга“, четыре раза —в составе „Северстали“ и два раза — играя за „Ладу“»,— пояснили в пресс-службе КХЛ.

Напомним, сейчас в регулярном чемпионате КХЛ наступила пауза, связанная с играми сборной России на третьем этапе Евротура. На перерыв магнитогорский «Металлург» ушел с серией из десяти побед подряд. Первую игру после возобновления чемпионата команда Ильи Воробьева проведет в воскресенье, 14 февраля. Соперником «Магнитки» станет «Йокерит».