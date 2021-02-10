«Ночами сплю. В клубы ходил лет 40 назад»: Андрей Косилов о приговоре

Аргаяшский районный суд закончил рассмотрение дела о резонансном ДТП с участием бывшего замгубернатора

Суд Аргаяшского района признал бывшего вице-губернатора Андрея Косилова виновным в аварии с тремя пострадавшими. Сегодня, 10 февраля, суд огласил приговор. Суть наказания и реакция осужденного на решение суда — в материале ИА «Первое областное».

Андрею Косилову нельзя покидать Сосновский район в течение двух лет. Ему надо будет отмечаться в надзорном спецоргане два раза в месяц. Осужденный должен будет находиться дома с 22:00 и до 6 утра, а также он не может посещать массовые мероприятия и участвовать в них. До вступления приговора суда в силу Андрей Николаевич будет находиться под подпиской о невыезде.

По существующей судебной практике для прекращения дела о нарушении ПДД или смягчения наказания виновный должен выполнить несколько условий. У него не должно быть судимостей. Он должен помириться с пострадавшими и загладить причиненный вред. Суд также принимает во внимание положительные характеристики и наличие государственных наград, званий.

У Андрея Косилова ранее не было судимостей, имеются государственные награды и почетные звания, положительные характеристики. Причиненный вред он старался загладить — направлял средства на лечение пострадавшей Анастасии Вяткиной.

«Наказание согласуется с тем, что запрашивало обвинение. Разумный вид наказания в данном случае, потому что он (Андрей Косилов) обвинялся в совершении преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, совершено оно было впервые и отягчающих обстоятельств по уголовному делу установлено не было. Соответственно наказание в виде лишения свободы назначить ему невозможно», — прокомментировал старший помощник прокурора Аргаяшского района Даниил Жутаев.

По словам старшего помощника прокурора, наказание не мешает свободе человека, а просто ограничивает ее.

«Суд исходил из сложившейся практики, из принципов разумности», — добавил Даниил Жутаев.

Андрей Косилов в свою очередь заявил, что не согласен с решением суда, но дальнейшие действия будут проводиться только после детального изучения приговора.

«Ночами я сплю. В ночные клубы я ходил лет 40 назад. Что касается ограничения свободы — судом просто установлен порядок. Если мне надо будет куда-либо съездить на переговоры, то я могу получить разрешение у судебного органа. Я думаю, что это не является большой проблемой. Главное — соблюдать правила, которые установлены», — сказал Андрей Николаевич.

Андрей Косилов считает себя не виновным, а участником столкновения.

«Я не согласен, что по чьей-то доброй воле второй водитель оказался невиновен. На видео видно, как он выносится на мою сторону», — говорит Андрей Косилов.

Помимо ограничения свободы Андрея Косилова суд обязал выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим: Анастасии Вяткиной — один миллион рублей, Никите Лаврову — 300 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного взыщут судебные издержки, понесенные пострадавшими.

«Я думаю, что размер денежной компенсации соответствует судебной практике, сложившейся в России. Не может же быть отдельной практики для этого ДТП. Я не ожидал никаких решений. Я для себя еще значительное время назад решил: какое будет решение у суда, такое и будет», — пояснил Андрей Николаевич.

Бывший замгубернатора рассказал, что в добровольном порядке выплатил уже более 1,5 миллиона рублей пострадавшим.

Однако, одного миллиона рублей, взысканных по суду, на восстановление девушки, которая сильно пострадала во время аварии, может быть недостаточно. Мать Анастасии Светлана Вяткина рассказала, что один день лечения в частной клинике обходится в 17 тысяч рублей. В настоящее время девушке помогает благотворительный фонд.

Помимо ограничения свободы и компенсации морального вреда Андрея Косилова лишили прав на управление транспортными средствами.

ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова случилось 28 июля на трассе Байрамгулова — Новоандреевка в Аргаяшском районе. Его «Лексус» вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». Пострадали три человека. Серьезные травмы получила Анастасия Вяткина из Екатеринбурга. В момент аварии девушка находилась на заднем сиденье «Лады». Она долгое время была в коме. Сейчас с трудом восстанавливается. Водитель также находился в коме и проходил лечение в реанимации.

29 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Расследование уголовного дела было завершено в январе 2020 года. Косилов весь период следствия был под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоялось 6 марта 2020 года.