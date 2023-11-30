В Челябинске области почтовые отделения освободят от уплаты налога на имущество

Освободившиеся средства направят на стимулирование работников

Сегодня, 30 ноября, депутаты Заксобрания Челябинской области на 44-м заседании рассмотрели вопрос об освобождении от налога на имущество организаций почтовой связи общего пользования. Проект закона был принят в первом чтении.



В селах и деревнях Челябинской области работает 391 отделение почтовой связи. Эти организации порой являются единственным общественным местом в некоторых населенных пунктах.

Сейчас отделения связи испытывают кадровый голод. Освобождение от налога на имущество организаций позволит направить высвободившиеся средства на стимулирование сотрудников.