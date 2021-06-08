В Челябинской области дешевеют яйца и куриное мясо

В среднем цены на продовольствие растут медленнее, чем в других регионах

В Челябинской области, по данным ведомственного мониторинга минсельхоза региона, в мае по отношению к апрелю снизились цены на куриные яйца (отпускные цены производителей упали на 10,7%, розничные — на 15%), на мясо птицы (снижение на 2,5% у производителей и на 3,2% в розничных сетях). Также подешевели помидоры (отпускные цены снизились на 10%, в рознице — на 8,3%) и огурцы (снижение на 7,5% и 7,9% соответственно).

За последние две недели, по данным торговых сетей «Пятерочка», «Магнит» и «Метро», снижение цен произошло на вермишель (–4%), яблоки (–4,5%), белокочанную капусту (–2,4%), помидоры (–1%) и рыбные консервы (–3,6%). При этом наблюдается сезонный рост цен на овощи открытого грунта — картофель, морковь и лук. По мере сбора нового урожая их стоимость будет снижаться.

По данным Росстата, свекла в России по отношению к апрелю подорожала на 35,3%, капуста белокочанная — на 25,2%, морковь — на 18,8%, картофель — на 15,4%, лук репчатый — на 11,3%. Также подорожали гречка — на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,6%, сахар — на 0,3%.

В Челябинской области в мае рост цен на продовольствие к декабрю 2020 года составил 3,7%. Это на 1,2% меньше, чем в среднем по России. Для сдерживания стоимости хлеба производителям муки выплатили субсидии на закупку пшеницы. Общий объем поддержки составил 222 млн рублей.

В регионе практически завершена посевная кампания. На развитие сельского хозяйства из федерального и областного бюджетов уже направлено более 700 млн рублей, или 47% годового финансирования. В среднем по УрФО этот показатель составляет 18%, а по России — 24%. Дополнительно на развитие агрокомплекса по решению губернатора Алексея Текслера из областного бюджета направят в 2021 году 803 млн рублей, общий объем господдержки составит 2,3 млрд рублей.