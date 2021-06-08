Жители Кусы пойдут под суд за изготовление и продажу огнестрельного оружия

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области

Катав-Ивановская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей Кусы. Их обвиняют в изготовлении и продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Установлено, что обвиняемые отец и сын изготавливали оружие, переделывая находящиеся в свободной продаже сигнальные пистолеты. Деятельность преступной группы выявили сотрудники УФСБ по региону. У южноуральцев при обыске изъяли пять единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов, взрывчатые вещества и деньги, полученные от незаконной реализации товара.



В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 222, части 3 статьи 30, части 1 статьи 223 («Незаконные изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия»).



«Обвинительное заключение направлено в Катав-Ивановский горсуд. Мужчины находятся под подпиской о невыезде», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Южноуральцам грозит до шести лет лишения свободы.

