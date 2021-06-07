Студотряды из Челябинска дежурят на городских пляжах

Спасатели оказывают помощь людям, оказавшимся в беде

В Челябинске бойцы студенческих отрядов «Акваспас» Челябинского профессионального колледжа и «Тайфун» Челябинского юридического колледжа дежурят на городских пляжах. 15 юношей и 12 девушек работают на озерах Смолино, Первое и Шершни, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Ребята заступают на смену в 9 утра и заканчивают к 21 часу. Их задачей является оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Спасатели обучены приемам первой помощи и управления спасательными средствами.

«В этом году я работаю матросом-спасателем первый раз. В жаркие дни, когда пляж забит людьми, бывает особенно волнительно, но я ответственный человек и мне важно добросовестно нести службу, держу себя в руках. Я выбрал сферу спасения и помощи людям, поступая в колледж. Это моя первая работа, и она мне по душе», — рассказал боец отряда «Акваспас» Денис Болмат.

Перед работой все ребята прошли обучение по программе «матрос-спасатель». После успешной сдачи экзаменов и медкомиссии они приступили к своим обязанностям на городских пляжах.