Счетная палата РФ проверяет доступность медицинской помощи в Челябинской области

Среди прочего ревизоры оценят работу по привлечению кадров

Счетная палата РФ и Контрольно-счетная палата Челябинской области начинают плановую проверку доступности первичной медико-санитарной помощи на Южном Урале. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила Контрольно-счетная палата региона.

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия „Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи в Челябинской области“. Объектами контроля выступает министерство здравоохранения области и подведомственные учреждения», — говорят в КСП.

Ревизоры оценят доступность оказания первичной медико-санитарной помощи, организацию помощи в удаленных районах и на селе, а также обеспеченность кадрами и состояние материально-технической базы.

«Сроки проверки не называются, так как они могут быть продлены. Подробности проверки — тоже. Жители региона привлекаться к проверке не будут. Специалисты будут работать самостоятельно», — заверили корреспондента ИА «Первое областное» в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.