Футбольный клуб «Челябинск» начал подготовку к весенней части чемпионата в ФНЛ-2

Игроки команды вышли из отпуска

Футболисты «Челябинска» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона. В связи с холодной погодой южноуральцы занимаются в зале на базе спорткомплекса «Сигнал», а уже с 2 по 6 февраля примут участие на домашнем предсезонном турнире «Кубок Михаила Шафигулина», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Игроки ФК «Челябинск» в боевом состоянии и отличном настроении вышли из отпуска. Начало тренировок в межсезонье — это всегда суровый труд. Много беговых упражнений, изнуряющая физическая работа, беговые упражнения на базе спортивного комплекса «Сигнал». Тяжело, но ребята понимают: именно сейчас закладывается фундамент будущих побед. Ведь чем труднее во время подготовки, тем потом легче в сезоне.

В ближайших планах у нашей команды интенсивные двухразовые занятия, затем, с 2 по 6 февраля, традиционный предсезонный турнир на Кубок заслуженного работника физической культуры Михаила Шафигулина, ну а дальше — сборы в Сочи.

«Тестирование показало, что игроки находятся в нормальном, даже хорошем физическом состоянии. Тренироваться в условиях уральской зимы непросто, потому в ближайшие две недели занятия будут направлены прежде всего на адаптацию организма футболистов к работе и набор физических кондиций, чтобы на сборах мы уже могли заниматься футболом, тактикой, техникой. Поэтому первый сбор будет направлен именно на физику. Далее два сбора в Сочи, на первый из которых улетаем 10 февраля», — рассказал главный тренер «Челябинска» Михаил Сальников.

Также Михаил Валерьевич поделился мнением о новичке команды. Напомним, состав «Челябинска» на прошлой неделе пополнил полузащитник Дмитрий Бакай.

«Я знаю этого футболиста уже несколько лет. Нам знакомы не только его футбольные, но и человеческие качества. Поэтому брали мы его без просмотра. Для усиления конкретной позиции. Надеюсь, он поможет нам успешно сыграть в весенней части сезона», — добавил главный тренер клуба.

Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Челябинск» занимает второе место в таблице, отставая от лидера на 5 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 38 очков. В активе ульяновской «Волги» 43 очка. Второй круг чемпионата стартует 6 апреля — в гостях наша команда сразится с лидером турнира.