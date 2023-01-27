В Челябинской области число проблемных долгостроев снизилось в два раза

Восстановлены права более тысячи обманутых дольщиков

В Челябинской области за 2022 год число проблемных объектов жилищного строительства, возводимых с привлечением средств дольщиков, сократилось в два раза — с 59 до 27 домов, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«В Челябинской области с привлечением средств дольщиков строится 168 объектов, из которых 27 к концу 2022 года остались проблемными. При этом на начало 2022 года их было гораздо больше — 59», — уточнили в КСП Челябинской области.





В Уральском федеральном округе с привлечением средств дольщиков строится 843 объекта жилищного строительства. В 2023 году тенденция к снижению количества проблемных объектов сохраняется.

По данным на 25 января 2023 года, в Челябинской области насчитывается 23 проблемных недостроя. При этом в регионе показатели снижения проблемных объектов (–54,2%) и граждан, чьи права еще не восстановлены (–44,4%), выше среднероссийских (–52,2% и –30,7% соответственно).

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков находится на личном контроле у губернатора Алексея Текслера. В 2023 году в планах достроить 14 многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, будут восстановлены права порядка полутора тысяч участников долевого строительства. Около 200 человек восстановят свои права через денежные выплаты.

По итогам 2022 года челябинские застройщики сдали в эксплуатацию 1,87 млн квадратных метров жилья (плановый показатель — 1,65 млн). К 2030 году в Челябинской области планируется увеличить годовой показатель до 2,8 млн квадратных метров жилья.