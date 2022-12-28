В Челябинской области число долгостроев за год сократилось на 45%

Свыше тысячи обманутых дольщиков получили ключи от квартир

В Челябинской области в 2022 году восстановлены права 1002 дольщиков, количество проблемных объектов снизилось на 45,8%, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Если в начале 2022 года в Челябинской области в реестр долгостроев были включены 50 объектов жилой недвижимости, то за год их количество сократилось до 32, уточнили в КСП.

Вопрос решения проблем обманутых дольщиков в регионе находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера. Работа по проблемным долгостроям ведется в соответствии с планом-графиком, который утвержден правительством области с целью наиболее эффективного решения проблем обманутых дольщиков. До конца 2022 года 336 челябинцев получат свои квартиры, а к завершению 2023 года двум тысячам обманутых дольщиков региона восстановят права, сообщили в созданном правительством РФ Фонде развития территорий.

Тенденция к сокращению числа объектов незавершенного строительства, на возведение которых привлекались средства дольщиков, характерна для всех регионов Уральского федерального округа.

«В УрФО с привлечением средств дольщиков строится 603 дома, из них 194 — на территории Челябинской области. При этом в округе сохраняется тенденция к снижению проблемных объектов. С начала года их количество снизилось на 59,4% — со 138 до 56», — утверждают в КСП Челябинской области.

В Тюменской области и на Ямале отсутствуют недостроенные объекты с использованием средств дольщиков, в других регионах работа по решению проблем долгостроев вышла на завершающую стадию. В 2022 году на Урале восстановят права более 2 тысяч обманутых дольщиков.