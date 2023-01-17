В Челябинской области в 2023 году достроят 14 проблемных многоквартирных домов

Будущие новоселы живут в Челябинске и Копейске

В Челябинской области в 2023 году достроят 14 многоквартирных домов. Все объекты расположены в Челябинске и Копейске, сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

В Копейске построят три многоэтажных дома на проспекте Коммунистическом, еще один дом возведут на проспекте Славы. Также будет завершено строительство дома обанкротившегося застройщика по улице Чаадаева.

В Челябинске построят девять домов, среди которых четыре — в границах улиц Шенкурской, Болейко, набережной реки Миасс и Братьев Кашириных.

Напомним, знаковое достижение 2022 года — это завершение строительства и сдача девяти проблемных домов, из-за которых были нарушены права тысяч дольщиков. В нынешнем году восстановят права порядка 1,5 тысячи участников долевого строительства. Около 200 человек смогут восстановить свои права через выплаты.