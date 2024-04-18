В Челябинской области больше всего снизились цены на огурцы

Подешевели 50 продуктов питания

За март 2024 года в Челябинской области подешевело 50 видов продуктов питания. Такие данные сообщает Контрольно-счетная палата по состоянию на 1 апреля. Эксперты проанализировали сведения Росстата.

«Среди субъектов УрФО в Челябинской области наблюдаются наибольшее снижение цен на виноград, все позиции непродовольственных товаров, проживание в гостинице; самые низкие цены на огурцы, апельсины, лимоны, сапоги, смартфон, машину швейную и пользование потребительским кредитом. Цены на проезд в такси показали снижение только в Челябинской области»,— отмечают в КСП региона.

Среди продовольственных товаров больше всего цены снизились на свежие огурцы (в среднем 183,70 рубля за 1 килограмм, −29,1%), апельсины (134,33 рубля за килограмм, −7,2%), лимоны (150,48 рубля за кило, −4,9%), куриные яйца (130,9 рубля за 10 штук, −3,5%) и виноград (321,04 рубля за 1 килограмм, −3%).

Подешевели 107 непродовольственных товаров. Наибольшее снижение отмечено на швейные машины (в среднем 12,4 тысячи рублей, −9%), женские меховые пальто и дубленки (47,8 тысячи рублей, −7,7%), смартфоны (10,4 тысячи рублей, −6,6%), женские зимние сапоги (6,4 рубля, −6,5%) и таблетки от насморка «Синупрет» (751,18 рубля, −5,3%).

В категории услуг цены снизились только на семь предложений. Это поездки в Беларусь (31,1 тысячи рублей, −4,9%), в некоторые страны Юго-Восточной Азии (98,8 тысячи рублей, −4,8%), проезд в такси (44,69 рубля на 1 километр пути, −3,1%), проживание в трехзвездочной гостинице (1,9 тысячи рублей за сутки, −1,9%), плата за пользование потребительским кредитом (26,1 тысячи рублей, −1,7%).