В Челябинской области подешевели апельсины, чай и сахар

В регионе также снизилась цена на поездки в Турцию

В Челябинской области зафиксировали снижение цен на апельсины, чай, сахар и другие продовольственные товары, а также на туры за рубеж — в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона, назвав данные за декабрь 2023 года.



В части продовольственных товаров цены снизились на 39 позиций. Апельсины подешевели на 11,4% (164 рубля за килограмм), черный байховый чай — на 3% (1261 рубль за килограмм), сахар-песок — на 2,7% (68 рублей за килограмм), кофе в организациях быстрого обслуживания — на 2,6% (82 рубля за 200 граммов), охлажденные и мороженые куры — на 2,6% (216 рублей за килограмм).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подешевели 80 позиций. Среди них наиболее активно показали динамику: монитор для настольного компьютера — 13 879 рублей за штуку (−6,5%), миксер, блендер — 2027 рублей (−6,2%), моноблок — 48 692 рубля (−5,7%), напольный электропылесос — 8791 рубль (−5,3%), флеш-накопитель USB — 618 рублей (−5,2%).

Помимо товаров в декабре прошлого года снизились цены и на услуги. Больше всего подешевел отдых в Турции (−22,2%), Объединенных Арабских Эмиратах (−14,7%) и Египте (−11,2%). Поездки в эти страны в среднем стоили 42 тысячи, 67 тысяч и 69 тысяч рублей за поездку соответственно.

Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в расчете на 100 километров пути подешевел на 10,3% (294 рубля). Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии в среднем стоили 113 тысяч рублей (−9,9%).

«Снижение цен на апельсины и чай связано с высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки. Цены на бытовую технику снизились в результате наладки поставок по параллельным каналам импорта и предпраздничных распродаж крупных сетей. Самое заметное снижение цен на большинство указанных продовольственных и непродовольственных товаров в Уральском федеральном округе наблюдается на территории Челябинской области»,— отметили в пресс-службе КСП Челябинской области.

В декабре 2023 года общая годовая инфляция в регионе сложилась ниже уровня инфляции по стране (+7,42%) и составила +7,31%.