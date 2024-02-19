В Челябинской области подешевели ковры, рыба и туры по России

Цены на поездки снизились из‑за падения спроса на них

В Челябинской области снизились цены на некоторые продукты, непродовольственные товары и услуги. В частности, подешевели туры по России, рыба, декоративные ткани и ковры, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона со ссылкой на данные Росстата.



В категории продовольственных товаров подешевели 43 товара, пять из которых показали наибольшее снижение цены. Так, живая и охлажденная рыба в среднем стоит 252 рубля за килограмм (−28,9%), сливочное мороженое — 644 рубля за килограмм (−7,4%), гречневая крупа — 87 рублей за килограмм (−4%), отечественный коньяк — 1205 рублей за литр (−4%), апельсины — 159 рублей за килограмм (−3,3%).

«Снижение цен на апельсины происходит уже 3 месяца, что связано с высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки», — рассказали в пресс-службе КСП Челябинской области.

В категории непродовольственных товаров цены снизились на 113 позиций. Например, декоративные ткани для изготовления штор и занавесей пошевели на 37,3% и цена составила 295 рублей за метр. Корригирующие очки в январе в среднем стоили 1377 рублей (−33,8%), ковер или палас — 1247 рублей за квадратный метр (−31,3%). Платьевая ткань из искусственного или синтетического шелка стала стоить на 17,8% дешевле (282 рубля за метр), а хлопчатобумажные бельевые ткани подешевели на 13% (159 рублей).

В первый месяц 2024 года опустились цены и на экскурсионные поездки, туры и посещения учреждений культуры. Эксперты связывают это с окончанием новогодних праздников и, соответственно, снижением спроса на услуги.

Так, экскурсионный тур по России подешевел на 54,3% и в среднем составил 5482 рубля. Стоимость полета в эконом-классе снизилась на 35,6% (в расчете на 1000 километров пути стоимость составила 7418 рублей).

Поездка в Беларусь в среднем стоила 33 288 рублей (−34,3%). Стоимость посещения музеев и выставок в среднем составила 173 рубля за билет (−29,3%). Сделать фотографию для документов можно было за 207 рублей за 4 снимка (−15,2%).

«Самое заметное снижение цен на все указанные товары и услуги в Уральском федеральном округе наблюдается на территории Челябинской области», — добавили в пресс-службе.