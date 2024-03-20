В Челябинске в феврале подешевели фрукты, картофель и мед

Регион лидирует в УрФО по темпам снижения цен на востребованные товары

В Челябинске в феврале 2024 года подешевели фрукты, картофель и мед. По 53 позициям в категории продовольственных товаров наблюдается снижение стоимости. Регион лидирует в УрФО по темпам уменьшения цен на несколько категорий востребованных продуктов, сообщили в Контрольно-счетной палате со ссылкой на данные Росстата.

В феврале стоимость лимонов снизилась на 10,4%, до 158,3 рубля за килограмм, апельсинов — на 9%, до 144,7 рубля за кило. Также подешевел картофель на 6,2%, до 25,7 рубля за килограмм. Мед пчелиный стал дешевле на 2,9% (525,2 рубля за килограмм), филе рыбное — на 2,8% (464 рубля за кило).

В категории непродовольственных товаров больше всего цена снизилась в феврале на стиральные машины — на 13,1%, до 24,2 тысячи рублей за штуку. Также подешевели микроволновые печи (−11,4%), электропылесосы (−7,6%), триммеры (−5,8%). Стоимость газового моторного топлива снизилась на Южном Урале на 12,8%, до 22 рублей за литр. Всего в категории снижение цен отмечено по 102 позициям.

«Челябинская область показала наибольшее снижение цен среди всех субъектов УрФО на картофель, электропылесос, микроволновую печь, стиральную машину и топливо. Цены на триммер, ремонт, проезд в купейном вагоне показали снижение только в Челябинской области», — выяснили аналитики КСП.

Сезонный фактор также снизил стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования на 6,8% (нефирменного — на 2,7%), а также отдыха на Черноморском побережье (−6,3%). Путевку к морю можно купить за 45,8 тысячи рублей в расчете на одного взрослого человека. Стали доступнее поездки в страны Юго-Восточной Азии: цены снизились в этом направлении на 1,8% — до 103,8 тысячи рублей.