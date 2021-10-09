Челябинские пожарные ликвидировали открытое горение на складе ЧЭМК

Пострадавших нет, работы на месте происшествия продолжаются

9 октября в 15-25 открытое горение автоцистерны с нефтепродуктами на складе Челябинского электрометаллургического комбината ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.



Напомним, сегодня, 9 октября, на пункт связи Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одном из зданий с адресом по улице Героев Танкограда. Здание оказалось складским помещением (по версии пресс-службы ЧЭМК), или депо (по данным ГУ МЧС). Горели нефтепродукты в цистерне объемом в восемь тонн.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Несмотря на ликвидацию открытого пламени, работы на месте ЧП продолжаются. Две прибывшие автоцистерны установлены на наружное водоснабжение, два ствола работают на тушение, два — на охлаждение горящего объекта. Кроме того, на место вызваны два звена газодымозащитной службы. Информацию об отсутствии пострадавших в ГУ МЧС на данный момент подтверждают.