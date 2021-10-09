В Снежинске умер рекордсмен-пауэрлифтер

Прощание с силачом Сергеем Фролковым пройдет 12 октября 2021 года

12 октября в Снежинске пройдет прощание с местной знаменитостью, мировым рекордсменом в пауэрлифтинге Сергеем Фролковым. Как сообщают местные СМИ, атлет скончался 7 октября. Прощание с Сергеем пройдет в городском ритуальном зале, оно назначено на 12 октября.



О причине смерти 52-летнего спортсмена не сообщается. 4 октября Сергей отметил день рождения, в больницу до этого не ложился.

Как сообщало Первое областное информагентство, Сергей Фролков в апреле 2021 года установил мировой рекорд в категории «Жим лежа в экипировке», взяв вес в 320 килограммов. Рекорд был установлен на открытом кубке Европе «Русская весна — V».

В Снежинске спортсмен известен не только как пауэрлифтер: у семьи Фролковых есть собственное кафе «Три медведя», а сам Сергей по профессии был пекарем и часто шутил, что «наедается на собственных булочках».

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким Сергея Фролкова.