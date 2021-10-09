В Челябинской области COVID победили еще 283 человека

За последние сутки медики получили 401 положительный результат ПЦР-тестов

Минздрав Челябинской области сообщает о 401 новом случае заболевания коронавирусом в регионе. Общее число зарегистрированных с начала пандемии заболевших южноуральцев составило 101,08 тысячи человек.



По состоянию на 9 октября коронавирусом заболел 401 житель региона, в том числе трое школьников. Таким обращом, общее число больных южноуральцев на сегодня — 10,72 тысячи человек. 283 человека выписаны из больниц, они переболели.

За сутки также зарегистрировано 27 случаев смерти от COVID-19.

Напомним, в выходные дни жители Челябинской области могут бесплатно привиться от коронавируса в торгово-развлекательных центрах. Ранее Первое областное информагентство приводило их полный список. Практика показывает, что вакцинированные люди в меньшей степени подвержены риску заболевания, а в случае, если будут все же инфицированы ковидом, болезнь у привитых протекает на порядок легче.