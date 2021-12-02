Жители Челябинской области смогут задать вопросы губернатору

8 декабря в эфире телеканала ОТВ пройдет прямая линия с Алексеем Текслером

8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Сегодня, 2 декабря, стартует сбор обращений южноуральцев, сообщает пресс-служба губернатора.



Оставить вопрос для главы региона можно несколькими способами. На сайте спроситекслера.рф есть активный баннер «Задать вопрос», нажав на который, гражданин перейдет на портал госуслуг, где расположена форма обратной связи. Здесь даже предусмотрена возможность записать видеообращение с помощью любого гаджета — но не более одной минуты.

Также обратиться к губернатору можно по телефону горячей линии 8 800-500-74-50. Операторы принимают вопросы ежедневно с 2 по 8 декабря с 8 до 20 часов.

Увидеть прямой эфир прямой линии с губернатором можно будет в эфире и на сайте телеканала ОТВ, на сайте Первого областного информагентства и в социальных сетях правительства Челябинской области и медиахолдинга «Обл-ТВ». Также транслировать ответы губернатора на вопросы жителей региона будет канал «Россия 24» и сайт cheltv.