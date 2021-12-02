В Челябинске трое мужчин похитили девушку на северо-западе города

Полицию вызвали очевидцы

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Накануне вечером трое неизвестных похитили девушку из квартиры одного из домов по улице Салавата Юлаева. Об этом сегодня, 2 декабря, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП попало на камеру телефона очевидца — он снимал происходящее в глазок. Девушка кричала и звала на помощь. Затем троих молодых людей зафиксировала камера «Интерсвязи», установленная на домофоне. Двое из них тащили девушку, второй стоял рядом с дверью и улыбался. Возможно, это был какой-то розыгрыш, однако соседи пропавшей обратились в полицию.

«Происшествие зарегистрировано в отделе полиции „Северо-Западный“. Проводятся оперативные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия», — сообщили в региональном полицейском главке.

Первое областное информагентство следит за развитием событий.