Промышленники Челябинской области выступили с инициативами по поддержке аграриев

Предложения озвучили во время заседания СПП

В Челябинске состоялось очередное заседание Союза промышленников и предпринимателей (СПП) региона. Важным вопросом повестки стало обсуждение проблем и тенденций развития сельского хозяйства. В этом году у аграриев накопилось примерно 500 тысяч тонн фуражного — кормового — зерна. Для решения предлагается сразу несколько проектов, сообщает корреспондент информагентства «Первое областное».

Иван Феклин, член правления СПП и глава «Уралтехпром холдинга», рассказал, что в этом году собрано 2,2 миллиона тонн зерна. Обильные дожди привели к прорастанию пшеницы. Это 20% урожая, или около 500 тысяч тонн. Такое зерно не пользуется спросом у покупателей, хранить его негде. Цена низкая — при обычных 10 тысячах рублей за тонну готовы платить только 6,5 тысячи рублей. Прямые убытки аграриев оцениваются на уровне 5 миллиардов рублей. Проблем добавили подорожание дизельного топлива и запрет на экспорт зерна. Аграрии столкнулись с проблемами с банками и лизинговыми компаниями.





«Частично эти проблемы можно было бы решить, если бы в области своевременно был введен режим ЧС, как это сделала Оренбургская область. В случае принятия постановления правительством РФ была бы возможность пролонгировать кредиты банков и лизинговых компаний», — сказал Иван Феклин.

Для посевной кампании следующего года необходимо 240 тысяч тонн семян, в настоящее время не хватает от 76 до 90 тысяч тонн зерна. В денежном выражении — это около двух миллиардов рублей.

«В России в последние годы собирается примерно 150 миллионов тонн зерна. Собственное потребление получается в районе 80—85 миллионов тонн. В этом году экспортировали 65 миллионов тонн. Сельхозтоваропроизводители Челябинской области не имеют возможности участвовать в экспорте из-за удаленности от портов и дорогой логистики. Предлагается рассмотреть возможность на федеральном уровне установить единый уровень тарифа на железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции», — озвучил Иван Феклин, уточнив, что регион пока имеет льготы на ввоз зерна и ожидается скидка на вывоз.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин во время выступления отметил, что заготовлено будет до 70% качественного сырья, а аграриям для организации сева в 2024 году направят 350 миллионов рублей.

В Челябинской области предлагается построить предприятие по глубокой переработке зерна, в частности для выпуска лизина и белка. Уже есть потенциальный инвестор, идет изучение опыта других регионов.

Кроме того, планируется строительство спиртового завода. Этот вопрос обсудят с Росспиртпромом. Холдинг «Ариант», кстати, уже возводит завод по выпуску дистиллята виски. На заседании озвучили инициативу и о поддержке животноводческих ферм через увеличение потребления фуража и расширение штата.

По словам Алексея Кобылина, частично решить проблему с зерном поможет увеличение объема выращенных масличных культур. Для реализации проросшей пшеницы ищут партнеров. В свою очередь, интерес к этому проявляют в Иране. Поэтому есть потребность в предоставлении скидки на перевозки по транспортному коридору «Север — Юг». Отметим, министр сельского хозяйства анонсировал создание в 2024 году коллективной заявки на поставки топлива от крупнейших компаний, чтобы дефицит дизеля и резкий рост цен не повлияли на уборочную кампанию.





По данным Минсельхоза Челябинской области, в 2024 году для аграриев останутся капексы (субсидии на возмещение затрат на строительство объектов агропромышленного комплекса), субсидии на покупку сушильного оборудования и минеральных удобрений, строительство зернохранилищ, а также интервенционные закупки зерна со стороны государства.

Алексей Кобылин в заключение отметил важность кооперации сельхозпроизводителей и сказал, что «ситуация управляемая». Со стороны СПП поступило предложение организовать обсуждение развития отрасли на совете с участием аграриев.

Губернатор Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности региона. Правительство продолжит поддерживать аграриев. Они должны обеспечить реализацию инвестиционных проектов, рост объемов производства, экспорта, производительности труда, расширения посевной площади и возвращение в оборот заброшенных земель. Важно и увеличивать объем современной техники. За последние годы было внедрено 5 тысяч новых машин и устройств.