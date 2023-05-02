Клуб «РМЦ» в Челябинске закрывается

Заведение работает последний месяц

Клуб «РМЦ» в челябинском креативном кластере Svoboda2 закрывается. Об этом объявили в телеграм-канале заведения.



В мае запланированы последние вечеринки. Все выходные уже расписаны. Прощальная тусовка пройдет 27 мая с диджеем из Москвы Софьей Родиной.

В «РМЦ» играли электронную музыку, устраивали вечеринки и фестивали с местными и столичными диджеями, организовывали паблик-токи и кинопоказы. Это одно из самых популярных мест среди челябинской молодежи.

«Вы думали, мы вечно будем работать и дискотеки проводить? А нет, мы действительно закрываемся, это не шутка»,— с таких слов начинается пост о закрытии клуба.

Огромное сообщество, которое появилось за несколько лет существования клуба, еще надеется, что пространство продолжит работать. После закрытия в помещении клуба еще будут проходить мероприятия, но владелец у двухэтажного лофта будет уже новый.

Клуб открылся в сентябре 2020 года и проработал больше двух лет.