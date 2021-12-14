Генплан Челябинска: что просили изменить в документе горожане

Проект рассмотрели на заседании комиссии по градостроительству в гордуме

Во вторник, 14 декабря, комиссия по градостроительству рассмотрела проект генерального плана Челябинска и рекомендовала утвердить его. Ранее документ прошел публичные обсуждения. В последние пару месяцев в проект вносили изменения на основе тех предложений, которые поступали от горожан. Подробнее обо всех моментах, которые челябинцы просили учесть при разработке генплана, — в нашем материале.

«Генплан в первую очередь определяет границы города. Мы отказались от разрастания Челябинска вширь, будем развивать город внутри его границ. Своевременно был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который позволит развивать неэффективные городские территории — не только ветхие дома, но и промзоны. Впервые в документе появляется выделенная зона исторической застройки», — рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

В проекте генплана также учитывается принцип сохранения природного ландшафта, определяются требования к озеленению. Строительство новых мостов и транспортных развязок позволит комфортнее добираться в разные районы Челябинска.

В адрес Гордумы поступило 626 обращений от горожан с пожеланиями скорректировать проект генплана. Большинство из них были услышаны и учтены при доработке документа.

Что челябинцы просили изменить в документе?

1. При разработке транспортной сети жители попросили повысить связанность северо-запада и центра города с помощью велопешеходных мостов со скверами и набережной реки Миасс.

2. Учесть принятое решение о закрытии автовокзала у ДС «Юность» при распределении транспортных потоков.

3. Пересмотреть месторасположение будущего студенческого кампуса, строительство которого планируется в 2023 году.

4. На западном берегу озера Смолино планировалась общественно-деловая застройка. В частности, речь шла о возможном строительстве высотного офисного здания на берегу (пересечение улиц Новороссийской и Гагарина). Жители попросили отказаться от этих планов и оставить нетронутой зеленую зону возле набережной.

5. Исключить развитие жилой застройки в Советском районе Челябинска рядом с железнодорожными путями (улицы Стрелковая, Опытная, Лазо).

6. Исключить развитие территорий поселков Шершневские и Уфимские Каменные Карьеры из-за их расположения в городском бору. Это позволит сохранить особо охраняемую природную территорию.

7. Предусмотреть в генплане территории, которые попадают под реновацию. Ведь закон о КРТ был принят значительно позже, чем обсуждался первый проект документа.

8. Исключить развитие производств, которые соседствуют с зелеными зонами.

9. Предусмотреть работу по ликвидации золо- и шлакоотвалов и рекультивацию занятых ими территорий для ее дальнейшего использования. Как пример — успешная рекультивация челябинской свалки.

10. Максимально сохранять озеленение в активно застраиваемых микрорайонах северо-запада и по всему городу.

11. Сменить зону ИЖС на зону, в которой возможно строительство многоквартирных домов. Например, ранее в Тракторозаводском районе были такие участки, которые после смены зоны получили вторую жизнь.

12. Сверить планы по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

«Нам удалось многое изменить в этом важном для города документе. Спасибо жителям, которые не остались равнодушны и присылали свои предложения по улучшению проекта генплана. Самое главное, на мой взгляд, что мы не изменяем границы города, а развиваем его существующие территории. За счет реновации сократится количество аварийного жилья и появится больше благоустроенных мест отдыха», — отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Ранее в управление архитектуры Челябинска также поступили предложения депутатов гордумы, которые касаются генерального плана города. Компания «Гипрогор», которая разрабатывала документ, доработала его с учетом этих пожеланий.

Генеральный план Челябинска был направлен в гордуму 30 апреля 2021 года. Его утверждение намечено до конца 2021 года.