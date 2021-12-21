В Челябинске утверждают новый генплан на 20 лет

Разбираемся, как многотомный градостроительный документ изменит жизнь города

Сегодня, 21 декабря, Гордума Челябинска должна принять новый генеральный план города. Челябинск с 1990 года как-то жил без актуального градостроительного документа. Зачастую здания, жилые комплексы и общественные пространства появлялись хаотично. Разработчикам нужно было определить не только пространственное развитие города на ближайшие 20 лет, но и найти новые смыслы. Работа велась в течение нескольких лет. А потом после скандала два года все переделывали. ИА «Первое областное» изучило документ и узнало у экспертов — что будут делать с промзонами и панельными ЖК, пустят ли застройщиков в бор, где будут новые дороги и пешеходные улицы.

Власти Челябинска предпринимают не первую попытку утвердить генплан. В 2019 году документ выносили на публичные слушания. Однако горожане и эксперты резко негативно отнеслись к некоторым положениям. В адрес разработчиков поступило более 500 жалоб и предложений. Проект документа отправили на доработку. На подготовку итогового варианта ушло еще два года. И вот — материалы в публичном доступе. Рассказываем об основных идеях.

Челябинск — компактный город

Главное положение, которое декларируют разработчики генплана, — Челябинску больше не надо расширяться. Город и так разросся до экономически нецелесообразных масштабов. За счет новых районов площадь территории увеличилась до 501 кв. км. При этом застроен только 41% территории. Все эти пустыри нужно обслуживать и тратить на них бюджетные средства. А из-за того, что жители отдаленных районов ежедневно «мигрируют» на работу, в городе каждое утро и вечер пробки. И это не только куча потерянного времени и ухудшение качества жизни, но и экологические проблемы.

Теперь застройку можно будет вести только в существующих границах. Для этого будут осваивать свободные участки, в том числе в центре города, неудобные территории и даже заболоченные при соответствующей инженерной подготовке.

Интересно, что у градостроителей есть видение «открыточной» панорамы Челябинска. Она должна просматриваться с моста на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных, если смотреть в сторону реки Миасс. Для создания нового визуального облика планируют разместить архитектурные доминанты в нескольких точках города. Высотки появятся на повороте реки у сада-острова, на пересечении Свердловского проспекта с улицами Труда и Курчатова, Курчатова и Елькина, на привокзальной площади.

В генплане акцентируется важная роль реки Миасс как композиционного стержня города. Планируется, что продолжится благоустройство набережных, между ними будут создавать зеленые парки и бульвары. Так, берега реки станут основой пешеходной связанности районов.

Челябинский городской бор с Шершневским лесопарком включат в планировочную структуру центра города. Важным общественным пространством должна стать площадь перед памятником Курчатову, вокруг нее планируют создать кластер со спортивными объектами.

Многие эксперты и участники рынка скептически настроены по поводу нового генплана Челябинска.

«Я думаю, одна из основных задач нынешней редакции генплана — легализовать все, что натворили чиновники, и дать некоторое развитие городу. Долгое время объекты недвижимости размещали в городе в соответствии с правилами землепользования и застройки. Эти решения могли не соответствовать генплану по функциональному назначению. На эти противоречия часто могли указывать общественники. Я полагаю, что часть этих противоречий теперь устраняют», — считает руководитель компании Yellowstone development, девелопер Денис Ни.

Реновация по-челябински

Важным направлением градостроительства станет реновация. План на 20 лет такой: будут реорганизовывать производственные и коммунально-складские территории в Советском районе по направлению к Уфимскому тракту и Новосинеглазово, а также в Курчатовском районе. Также сначала планируют снести одно- и двухэтажные дома 1930—1950-х годов постройки, на их месте возведут новое жилье. Потом «в расход» пойдут двух- и четырехэтажные дома 50—60-х годов. Далее очередь дойдет до пятиэтажек массовых серий, которые стоят в деловых зонах или в окружении многоэтажек. В историческом центре города старые дома сохранят «с некоторым преобразованием силуэта застройки» (цитата из документа).

Мэрия будет поощрять малоэтажную и коттеджную застройку. Разработчики генплана полагают, что это поможет привлечь «частный капитал в решение жилищной проблемы города». Будет сохранена усадебная застройка на периферии города. Садоводства будут переводить в категорию поселков малоэтажной застройки.

Ожидаемые экономические эффекты: жилищный фонд увеличится в 1,6 раза, а денег на его обслуживание будут тратить меньше, ведь вместо ветхих зданий построят новые. Повысится эффективность использования городских территорий за счет уплотнительной застройки. Плотность населения вырастет с 22 человек на гектар до 25 человек.

Центр и все остальное

Весь город планируют разделить на три планировочных зоны. Центр будет «понятием растяжимым», в генплане он ограничен улицей Новомеханической, Меридианом, улицами Худякова и Чайковского. Генплан закрепляет за некоторыми кварталами этой зоны историческое значение. Центр останется главным деловым и общественным полюсом притяжения, но монополию он потеряет. По идее, во всех районах должна быть развита социальная инфраструктура.

Одно из принципиальных решений по этой территории — строительство развязки по улице Курчатова и ее продолжение от улицы Воровского до железнодорожного вокзала.

Вторую планировочную зону формирует группа промышленных районов

(Металлургический, Тракторозаводский и Ленинский) — ровесники первых пятилеток и времен Великой Отечественной войны, где сосредоточены флагманы тяжелой индустрии города. Также туда входит северо-западный район — воплощение идей генерального плана 1967 года и Советский район с экологически чистыми производствами и предприятиями коммунально-складского назначения. Эти районы полукольцом охватывают центральную планировочную зону. Главная задача градостроителей для этой зоны — сокращение промзон. Из конкретных решений:

формирование нового жилого района на базе поселка Керамический;

создание в Советском районе единого пространства на базе поселков АМЗ, Панфиловцев, Федоровка, Дмитрия Донского;

формирование трассы кольцевой магистрали, соединяющей между собой все районы второго планировочного пояса;

в Металлургическом районе — организация пешеходных зон по улицам Богдана Хмельницкого и Мира — Социалистической;

в Тракторозаводском районе — пробивка главной улицы района — улицы Комарова с пешеходной зоной от главной площади на развилке улиц Героев Танкограда и Комарова до выхода ее на проспект Победы;

в Ленинском районе — формирование на пересечении улиц Гончаренко — Дзержинского — Бобруйской (с выходом ее на Копейское шоссе) главной площади района с комплексами жилых и общественных зданий, пешеходной зоны от новой площади вдоль улицы Якутской (от Гранитной до Машиностроителей — выход улицы Дзержинского на Копейское шоссе);

на Северо-Западе — формирование пешеходной зоны вдоль Комсомольского проспекта,

сложившуюся зону общественных зданий по улице Ворошилова дополнит комплекс культурно-развлекательного и торгово-делового назначения по улице Чичерина от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы, а проспект академика Королева станет основной осью зеленого шлейфа города северо-западного направления;

саму улицу Ворошилова продлят через сады «Любитель-2» и «Полет-1». Это будет выезд в Металлургический район через Северо-Запад.

Таким образом, складывается основа композиции города: обращенные на запад в сторону Шершневского лесопарка и водохранилища центральная планировочная зона с системой городского центра и обрамляющие ее районы второй планировочной зоны.

Третью планировочную зону составляет группа небольших самостоятельных районов и поселков на границах города (Каштак, Аэропорт, Чурилово, Фатеевка, Береговой, Исаково, Ново-Синеглазово, Сосновка, Шагол, основание половины из которых относится к XVIII веку). Там основная цель — сделать жизнь людей в пригородах такой же комфортной, как в центре. Нужно строить социальные объекты, повышать уровень благоустройства, создавать рабочие места. Конечно, будут строить дороги, чтобы связать поселки друг с другом и с городом.

Денис Ни отмечает, что генеральное планирование территорий было актуально в советское время, при плановой экономике. Сейчас нужны более гибкие формы управления.

«Генплан — документ стратегического планирования. Но сейчас все быстро меняется. Случится, например, долгосрочный локдаун, все ушли на удаленку. И экономическая модель города изменится кардинально. Мастер-планы на более краткосрочные периоды и для более ограниченных территорий должны заменить генеральное планирование. Это более гибкий и более современный подход. Жесткий и авторитарный документ — это беда в современном мире», — говорит эксперт.

Участники рынка недвижимости не ожидают серьезных изменений в работе после принятия стратегического документа.

«Пока сложно сказать, как новый генплан скажется на нашей работе. Девелоперы выживают в любых условиях, при любой власти, при наличии или отсутствии генерального плана. Все будет зависеть от прецедентов, которые начнут происходить после принятия документа. Если у власти будут силы заставить соблюдать его, мы будем соблюдать. Если нет, забудем о его существовании на следующий день», — прокомментировал Денис Ни.

Заводы — на выселки?

Экологическая повестка в генплане в основном строится на решении проблем промзон. Планируется, что производственные территории уменьшатся на 10,5 кв. км. На месте заводских площадок хотят строить научно-производственную, деловую или жилую недвижимость. На вопрос, где будут работать заводчане после сноса цехов, разработчики отвечают: будут созданы новые места «приложения труда и за счет повышения плотности застройки на интенсифицируемых территориях».

Также разработчики генплана рассчитывают, что производства будут ужесточать экологическую политику, объем выбросов снизится, можно будет сократить санитарно-защитные зоны и тем самым выкроить часть территорий.

Развязки и пешеходные улицы

Помимо продления улиц Ворошилова и Комарова, создания пешеходных зон и площадей, генплан предусматривает еще ряд важных транспортных решений. Планируется, что улично-дорожная сеть Челябинска увеличится до 450 км. Основные задачи:

вывод грузового транспорта за пределы центра города;

окончание строительства грузовой автодороги Меридиан;

формирование «Малого транспортного кольца» (Братьев Кашириных — Свободы — Овчинникова — Курчатова — Энгельса — Краснознаменная) для снижения транспортной нагрузки на центр;

строительство многоуровневых развязок;

строительство трех пешеходных транспортных мостов через реку Миасс;

сокращение числа гаражей и автостоянок;

строительство в центре города серии крупных паркингов.

Метротрам под вопросом

Интересно, что принципиальное решение по строительству метротрама в новом генплане Челябинска не закреплено. В документе говорится, что в качестве скоростного вида массового пассажирского транспорта для Челябинска принят метрополитен.

«Закреплена трасса линии первой очереди со станциями и пересадочными узлами по линии. Генеральный план подтверждает данные принципиальные позиции, и они приняты за основу при формировании общей транспортной системы города», — отмечается в пояснительной записке к генплану.

В качестве приоритетной задачи по транспортному развитию значится «строительство первой очереди метрополитена».

«Строительство метротрама и развитие транспортной сети Челябинской агломерации выходит за пределы действия генерального плана Челябинска. Полномочия по этому вопросу сейчас переданы на областной уровень, и они касаются также Копейска и Сосновского района», — отмечает советник губернатора Челябинской области по транспортным вопросам Дмитрий Чудиновских.