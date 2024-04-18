Семь мест в Челябинской области, которые должен увидеть каждый

Рассказываем, куда можно отправиться в майские выходные

Международный день памятников и исторических мест ежегодно отмечается 18 апреля. В Челябинской области сосредоточено большое количество достопримечательностей. Рассказываем, какие из них точно стоит увидеть своими глазами.

В Сосновском районе исторические места — храмы, среди которых Свято-Троицкая церковь в Долгодеревенском и Покровская церковь в Харлушах.



Свято-Троицкая церковь в Долгодеревенском

Возведенная в 1832 году Свято-Троицкая церковь имеет долгую и интересную историю. Весной 1834 года при огромном количестве верующих в храме прошли первые службы. Здесь открыли церковно-приходское попечительство, школу и даже народную библиотеку-читальню. Закрыли церковь в 1932 году на долгие десятилетия.

Ситуация изменилась 25 января 1997 года во время собрания жителей по выборам приходского совета. По решению комиссии здание передали приходу, а позднее вручили свидетельство о праве на землю. Потребовалось немало времени и сил, чтобы восстановить и украсить весь храм. 24 августа 2014 года митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим совершил великое освящение храма.

Покровская церковь в Харлушах

В прошлом году храм Покрова Божией Матери отметил сразу четыре значимых юбилея: 160 лет со дня постройки храма; 150 лет со дня освящения; 100 лет, как верующие, несмотря на расстрел священника, вновь заявили о восстановлении своей общины, и 20 лет, как церковь была восстановлена.

В настоящее время церковь имеет статус объекта культурного наследия, памятника культуры и градостроительства. Храм привлекает к себе верующих не только из села Большие Харлуши. Сюда ездят прихожане из Кременкуля, окрестных новых поселков, города Челябинска.

В конце марта 2024 года список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области пополнился сразу восемью объектами, два из которых находятся в Сосновском районе.

Так, памятниками истории стали руины бывшей водяной мельницы около деревни Прохорово. Мельницу построили в XIX веке, но сейчас от нее остались только подпорные стенки отводного канала и остатки каменного цоколя. Также в список вошли комплексы печей для обжига известняка в Большом Баландино.

Урочище Пороги

Памятник истории и культуры областного значения и старейшая в России гидроэлектростанция, расположенная на левом берегу реки Большая Сатка. Комитет ЮНЕСКО по охране памятников истории и культуры в 1993 году присвоил Порогам статус памятника международного значения.

Является одним из живописнейших мест Уральского региона. Плотина, построенная в начале прошлого века, — памятник индустриального зодчества. Древняя гидроэлектростанция до сих пор действует и обеспечивает электричество жителям близлежащих поселков.

Аркаим

В 1987 году на юге Челябинской области во время строительства водохранилища был обнаружен уникальный памятник прекрасной сохранности, относящийся к эпохе бронзы, — укрепленное поселение раннегородского типа. Свое имя Аркаим получил от горы, находящейся неподалеку.

В ходе изучения выяснилось, что памятник представлял собой поселок, созданный по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей. В течение нескольких последующих лет было обнаружено еще 20 таких поселений, что позволило вести речь об открытии интереснейшей древней культуры, которая получила условное название «Страна городов». В науке эта археологическая культура называется аркаимско-синташтинской.

Открытие Аркаима позволило доказать, что 4 тысячи лет назад в южноуральских степях существовала достаточно высокоразвитая культура.

Усадьба Демидовых «Белый дом»

Усадьба Демидовых в Кыштыме — памятник федерального значения. Жилое здание в стиле классицизма в XVIII веке построил из камня и кирпича представитель известной в России династии заводчиков Демидовых.

Благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера начаты работы по восстановлению «Белого дома», которые должны завершиться осенью 2024 года.

Наследницкая крепость

Наследницкая крепость основана 15 мая 1835 года на берегу реки Берсуат. Когда-то это сооружение препятствовало набегам степняков на Урал. Имеет богатую боевую историю. В 1930-е годы крепостной комплекс стал разрушаться. Мародеры стали разорять храм, роспись на стенах была безвозвратно испорчена искателями кладов, а часть икон сожгли прямо во дворе церкви. Оригинал постройки почти не сохранился, все сооружения с нуля воссозданы в девяностых годах прошлого века. Расположена крепость в приграничной зоне с Казахстаном.



Храм в Булзи





Храм в поселке Булзи Каслинского района — один из самых излюбленных среди православных Южного Урала. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы восстанавливали буквально всем миром после десятилетий пребывания в разрушенном состоянии.

Сегодня местная монашеская община вместе с матушкой Феодосей тепло встречает всех прихожан и гостей. Наши коллеги сняли фильм о том, как восстанавливали старинную церковь, какие артефакты были найдены во время реконструкции. И как в настоящее время живут обитатели и гости церкви.

Это только малая часть исторических мест Челябинской области, которые хотя бы раз должен увидеть каждый. Впереди длинные майские праздники — это хороший повод провести свой досуг интересно.



