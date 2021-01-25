Челябинск вошел в первую десятку городов по качеству оказания медицинских услуг

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг благополучных мегаполисов

Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ провели заключительное исследование качества жизни в крупных городах за 2020 год. Оценка основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни: конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, состояние городской инфраструктуры и другие. Соцопрос, проведенный в городах с населением более 250 тысяч человек, охарактеризовал настроения и оценку условий жизни людей. В каждом городе было опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отмечают инициаторы исследования.

По оценке жителей, лучше всего медицина работает в Москве, Калининграде и Владикавказе. На четвертом месте — Севастополь. Санкт-Петербург — лишь на пятом. Челябинск в рейтинге по качеству оказания медицинских услуг на девятом месте. Завершает десятку городов с лучшим, по мнению местных жителей, здравоохранением город Владимир. На одну строчку столица Южного Урала поднялась в рейтинге самого высокого уровня потребления и материального благополучия — здесь Челябинск на восьмом месте.

Отмечен в рейтинге и Магнитогорск. Он стал восьмым городом, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка, и десятым — город с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшей жизни. Челябинск по этим показателям в Топ-10 не попал.

Южноуральские города оказались вне рейтинга по спросу на культурные ценности а также по состоянию дорог и низкой вероятности попасть в пробку. По итогам опроса 2020 года, города с самым высоким качеством жизни — это Москва, Санкт- Петербург, Грозный, Калуга и Казань.