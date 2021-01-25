Из-за торговли в подземном переходе возле «Северных ворот» завели уголовное дело

Объект находится в аренде у компании, аффилированной с депутатом Госдумы Андреем Барышевым

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) руководством МБУ «Геоцентр Челябинска» (ранее — МУП). В основу легли материалы прокурорской проверки, которая выявила нарушения при использовании муниципального имущества — подземного перехода на пересечении улицы Черкасской и Свердловского тракта, рядом с автовокзалом «Северные ворота», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что подземный пешеходный переход передан по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения МУП «Геоцентр Челябинска». Предприятие по договору аренды предоставило его ООО «Парковки плюс». По условиям, компания должна была использовать объект по целевому транспортному назначению, предоставлять площади другим юридическими или физическим лицам было нельзя. При этом в течение нескольких лет в подземном переходе торговали 20 предпринимателей, они платили «Парковкам плюс» за аренду. Руководство «Геоцентр Челябинска» не принимало никаких мер, чтобы помешать использованию объекта не по назначению. Директором муниципального учреждения является Константин Антропов.

По данным базы «ЛИК: эксперт», 50% доли в уставном капитале ООО «Парковки плюс» принадлежит бизнес-партнеру Андрея Барышева Светлане Носовой (она владеет рядом компаний, связанных с депутатом Госдумы от Челябинской области Андреем Барышевым), 50% закреплены за Александром Москалюком. Александр Москалюк - бывший водитель и советник Михаила Юревича. Он является учредителем скандально известного ООО «Гринфлайт» (4,5 тыс. обманутых дольщиков в ЖК «Академ Riverside»). Также он владеет ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» и несколькими строительными фирмами. Ранее Москалюк был собственником управляющей компанией «Родник» и издательского дома «Вечерний Челябинск» (обе компании ликвидированы).

В арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск МБУ «Геоцентр Челябинска» к ООО «Парковки плюс». Бюджетное учреждение требует, чтобы компания освободила подземный пешеходный переход на пересечении улицы Черкасской и Свердловского тракта. Заседание по делу назначено на 14 апреля.

Директором ООО «Парковки плюс» является Виталий Теплов. Он же руководит ООО «Лоция», которая фигурировала в уголовном деле о незаконном использовании подземного перехода на площади Революции. Главной обвиняемой стала бывший директор МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина» Ольга Попова. Ее обвинили в халатности. По данным следствия, в 2018 году Попова без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией контракт на аренду муниципального имущества. Ущерб от ее действий превысил 4,9 млн руб. Ольгу Попову признали виновной, назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Также подсудимая обязана возместить ущерб в полном объеме. После возбуждения уголовного дела торговые павильоны в переходе были демонтированы. Согласно выписке ЕГРЮЛ, ООО «Лоция» было создано в 2010 году, ее владельцем до 2016 года был Андрей Барышев.

Первое областное информагентство запросило в мэрии Челябинска официальный комментарий по поводу возбуждения уголовного дела, в расследовании которого фигурируют сотрудники муниципального предприятия. На момент подготовки материала ответ не поступил.